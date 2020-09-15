Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 45'inci oturumunda sunum yapan PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, son günlerde başta Hindistan olmak üzere gazetecilerin Kovid-19 kaynaklı ölümlerinde keskin artış olduğunu söyledi.
Lempen, 47 üyeli İnsan Hakları Konseyine çağrıda bulunarak, gazetecilerin küresel sağlık krizlerinden korunmasını güçlendirecek karar almalarını istedi.
PEC verilerine göre, dünyada mart başından bu yana Kovid-19 nedeniyle 47 ülkede en az 366 gazeteci hayatını kaybetti.
1 Temmuz'dan eylül başına kadar geçen iki ayda Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı da ikiye katlandı.
- En fazla can kaybı Latin Amerika ülkelerinde
PEC'in araştırmasına göre, Latin Amerika ülkelerinde 205, Asya'da 90, Avrupa'da 28, Afrika'da 22 ve Kuzey Amerika'da da 21 gazeteci virüs nedeniyle öldü. 82 gazetecinin hayatını kaybettiği Peru listede ilk sırada yer alırken, Ekvador'da 40, Hindistan'da 36 ve Bangladeş'te 31 gazeteci yaşamını yitirdi.
Kovid-19 nedeniyle 26 gazetecinin yaşamını yitirdiği Meksika listede 5. sırada bulunurken, ABD'de 20, Brezilya'da 19 ve Pakistan'da da 10 gazeteci hayatını kaybetti.
Bolivya, İngiltere ve Nijerya'da 8'er gazeteci, Honduras'ta 7, Nikaragua'da 6, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti'nde 5'er, İspanya ve Fransa'da ise 4'er gazeteci virüs nedeniyle öldü.
İtalya, Kamerun, Mısır, Guatemala ve El Salvador'da 3'er gazeteci, Afganistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Cezayir, Kolombiya, Endonezya, Nepal ve İsveç'te ise 2'şer gazeteci yaşamını yitirdi.
Suudi Arabistan, Arjantin, Avusturya, Belçika, Kanada, Irak, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Panama, Paraguay, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tacikistan, Togo, Venezuela ve Zimbabve'den ise birer gazeteci Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
PEC, dünya genelinde yıl başından bu yana 54 gazetecinin de çeşitli nedenlerle öldürüldüğünü, böylelikle yıl içinde hayatını kaybeden gazeteci sayısının 400'ü geçtiğini bildirdi.
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