Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 900 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 562 milyon 150 bin ile Hindistan, 358 milyon 600 bin ile ABD, 168 milyon 160 bin ile Brezilya, 114 milyon 660 bin ile Japonya, 98 milyon 710 bin ile Almanya, 88 milyon 400 bin ile İngiltere, 86 milyon 766 bin ile Türkiye, 84 milyon 600 bin ile Endonezya, 81 milyon 860 bin ile Fransa, 78 milyon 770 bin ile Meksika, 74 milyon 560 bin ile İtalya, 74 milyon 430 bin ile Rusya, 62 milyon 190 bin ile İspanya ve 51 milyon 940 bin ile Kanada izledi.
Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 840 milyon dozu aştı.
TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 8. ÜLKE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 86 milyon 766 bin 30 doz aşı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 172 bin 744 kişiye ilk doz, 34 milyon 300 bin 746 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 210 milyon 212 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 407 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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