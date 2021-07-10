Dünya genelinde 3 milyar 390 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

AA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 390 milyon dozu aştı.

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 370 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 372 milyon 196 bin ile Hindistan, 332 milyon 970 bin ile ABD, 112 milyon 770 bin ile Brezilya, 81 milyon 330 bin ile Almanya, 80 milyon 70 bin ile İngiltere, 59 milyon 120 bin ile Fransa, 57 milyon 350 bin ile Japonya, 57 milyon 313 bin ile Türkiye, 55 milyon 900 bin ile İtalya, 50 milyon 640 bin ile Endonezya, 49 milyon 860 bin ile Meksika, 46 milyon 630 bin ile Rusya, 46 milyon 610 bin ile İspanya, 41 milyon 860 bin ile Kanada, 31 milyon 26 bin ile Polonya, 24 milyon 50 bin ile Arjantin, 23 milyon 700 bin ile Şili, 20 milyon 250 bin ile Güney Kore ve 20 milyon 200 bin ile Kolombiya izledi.

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı 3 milyar 390 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 160,41 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 158,58, Seyşeller’de 141,98, İzlanda'da 132,44, San Marino'da 131,59, Bahreyn'de 128,13, İsrail'de 126,90, Şili'de 123,96, Uruguay'da 122,86, Moğolistan'da 118,6, İngiltere'de 117,95, Katar'da 117,45, Kanada’da 110,91, Faroe Adaları'nda 109,67, Macaristan'da 105,13, Singapur'da 103,99, Belçika'da 102,14 ve Hollanda'da 100,33 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 57 milyon 313 bin 91 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 67,88 oldu. 37 milyon 552 bin 734 kişiye ilk doz, 16 milyon 924 bin 837 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 186 milyon 947 bini aştı, 4 milyon 37 binden fazla kişi hayatını kaybetti.