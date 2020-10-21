Güçlü bir demokrasinin temel taşı, halkın haber alma hakkının nüvesi olan, savaş ve doğal afetlerde insanların kaçtığı bölgeye gözü kapalı giden gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. Peki 21 Ekim 2020 Dünya Gezeteciler günü neden kutlanır? İşte Dünya Gazeteciler günü mesajları

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Gazetecilere ithaf edilen günlerden birisi olan Dünya Gazeteciler Günü, tüm dünyada her yıl 21 Ekim tarihinde kutlanıyor. Dünya Gazeteciler Günü neden kutlanıyor sorusunun cevabı olarak, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860'ta ilk yayınını gerçekleştirmesidir.

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

Mesleğini onurla icra edenbasın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 'nü kutluyorum.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun.

Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

21 EKİM GAZETECİLER BAYRAMI

21 Ekim “Gazeteciler Bayramı” olarak da kutlanır. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin PTT idaresine 1960 yılında bastırdığı pul bu nedenle 100.yıl anısı taşımaktadır.

BBC'de yer alan habere göre;

Geçtiğimiz yıl en az 95 gazeteci görevini yaparken öldürüldü. Bu sayı 2017'ye oranla arttı.

En fazla gazetecinin hayatını kaybettiği yıl ise Irak ve Suriye'de savaşın yoğunlaştığı 2006 yılıydı.

O yıl 155 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Bu sayıya, bir medya kuruluşu için herhangi bir görev yapan herkes dahil.

16 gazetecinin öldürüldüğü Afganistan, 2018'de gazeteciler için en tehlikeli ülkelerden biri oldu.

Başkent Kabil'de bir bombalı saldırıyı haberleştirmeye giden gazetecilerden dokuzu, tek bir olayda hayatını kaybetti.

Gazeteci kılığına giren bir saldırgan, olay yerindeki gazetecilerin arasında üzerindeki bombaları patlattı.

Afganistan'ın doğusunda da BBC muhabiri Ahmed Şah saldırı sonucu öldü.

5 gazeteci, Maryland'deki Capital Gazette'nin bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

IFJ, gazeteciliğe karşı artan düşmanlık ve popülizmdeki artışla, yolsuzluklar ve suçun ölümlerdeki önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Büçün bunlar, silahlı çatışma bölgelerinden çok, topluluklarını, şehirlerini ve ülkelerini haber yapan gazetecilerin öldüğü ortama katkı yapıyor" denildi.