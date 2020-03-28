28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı Geoff Smedley, yaklaşık iki hafta önce koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere'de yaşayan Smedley dün gece yaşam savaşını kaybederek vefat etti." denildi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Smedley'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Aydın, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı Türk dostu değerli arkadaşımız Geoff Smedley'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. 2020 Trisome Oyunları'nın ülkemizde düzenlenmesi için çok çaba harcadı, iyi bir Türk dostuydu. Hayatını özel sporculara adamış sevgili dostum Geoff'in hayallerinin gerçekleşmesi için yılmadan çalışacağız. Çok emek verdiğimiz 2020 Trisome Oyunları'nı 19-26 Ekim 2020 tarihlerinde Geoff Smedley'in anısına en ihtişamlı şekilde organize edeceğiz. Dünyadaki tüm özel sporcular ailemize başsağlığı ve üzüntülerini iletiyorum."
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