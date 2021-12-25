Köy köy gezerek çocukları tıraş ediyor

CMC CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu tarafından, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen yarışmaya katılan Akdeniz, "Saç Kesim Makas" ve "Saç Kesim Makine Makas" kategorilerinde dünya dördüncüsü oldu.
Yarışmadan dereceyle memleketine dönen Akdeniz, köy çocuklarının saçını ücretsiz kesmeye karar verdi.
İlçe merkezinde kuaför salonu işleten Akdeniz, boş zamanlarında muhtarların öncülüğünde köylere giderek çocukları evlerinde tıraş ediyor.
Bugüne kadar 10 köyde 70 çocuğa ulaşan Akdeniz, AA muhabirine, iki farklı kategoride dünya dördüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Merkeze uzak bazı köylerdeki çocukların tıraş olamadığını anlatan Akdeniz, şunları ifade etti:
"Çocukların tıraş olması konusunda 'ne yapabiliriz' dedik, köy muhtarlarıyla görüştük. Muhtarlar 'Bu çocukların saç kesimine ihtiyacı var' dediğinde, elimizden geldiğince en kısa sürede gidip çocukları tıraş ediyoruz. Çocuklar da biz de çok mutlu oluyoruz. Hangi çocuğun ihtiyacı varsa oraya koşmaya çalışacağız. Muhtarların öncülüğünde köy köy geziyoruz. Saçlarının kesilmesi gereken çocukları tıraş ediyoruz."
Akdeniz, kendisinin de köyde büyüdüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Köyde saçlarımız uzadığında kestirme şansımız olmuyordu. Bunları hiç unutmadım. Hiç tıraş olmamış, ilçeye gidip berber yüzü görmemiş çocuklar gördüm. Onların mutlu olmasını sağlamak benim için de gurur verici bir an oluyor. Bugüne kadar 10 köye gittik. Kapı kapı, ev ev çocukların saçlarını kesmeye devam ediyoruz."
Çocuklardan Bekir Kaya da saçlarının çok uzadığını, ilçe merkezine gidip tıraş olamadığını dile getirerek, "Doğan ağabey gelip bizi tıraş etti. Çok teşekkür ediyorum." dedi.
Çocukları tıraş olan Çetin Kaya da "Bu hizmeti çocuklara verdiği için teşekkür ederiz. Daha önce kendi imkanlarımızla tıraş ediyorduk. Şimdi Doğan bey geldiği için çok mutlu olduk. Köyümüzde berber yok, ilçe de bize uzak. Kendi imkanlarımızla berbere gidemiyoruz." şeklinde konuştu.
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