MCLAREN

İngiliz spor otomobil markasının dahil olduğu konsorsiyum, 10 bin solunum cihazı üretecek. İngiltere'de koronavirüs ile mücadele için kurulan 'Ventilator Challenge UK' isimli konsorsiyum da, BAE Systems, Airbus, Thales, Ford, Renishaw, Rolls-Royce ve Smiths gibi şirketler var.