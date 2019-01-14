Şahika Ercümen, T.C Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması Projesi” için beyaz kıtaya gidiyor!

Ercümen, 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında gideceği Antarktika’da Türkiye adına dalış yaparak ülkemizi temsil edecek.

Araştırma gemisi ile 30 günde kutbu geçecek olan Ercümen, zorlu şartlar nedeniyle bu süreçte telefon, internet gibi iletişim organlarının olmayacağını belirtti.

Dünyanın en sıra dışı yerlerinden biri olan bu özel bölgede Türkiye’yi temsil edeceği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Ercümen, aynı zamanda Antartika'ya Türk Bilim Üssü kurulması için gerçekleşecek bu seferin önemine de dikkat çekiyor.