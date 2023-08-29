Dünya'da çalışmak için en iyi 10 şehir açıklandı!
Forbes Advisor'a göre 2023 yılında Dünya'da en iyi iş ve yaşam dengesinin sağlandığı şehirler belli oldu. 10 şehrin yer aldığı listede ön sıralarda Avrupa ülkeleri yer aldı.
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COVID-19 sonrası dünya genelinde uzaktan ve hibrit çalışma sistemi yaygınlaşmaya devam ederken, çalışanların refahı ve konforu her zamankinden daha fazla ön planda tutulmaya başladı.
Forbes Advisor'ın yaptığı bir araştırmaya göre İngiliz çalışanların yarısından fazlası (yüzde 54) daha iyi bir iş ve yaşam dengesi karşılığında daha düşük maaşla çalışmaya razı. Peki hangi şehirler en iyi iş ve yaşam dengesine sahip?
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10. BELFAST - KUZEY İRLANDA
Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, Birleşik Krallık'taki diğer büyük şehirlere kıyasla düşük bir yaşam maliyeti ve düşük emlak fiyatı sunuyor. Şehirdeki şirketler ayrıca cömert doğum izni politikaları da sunuyor. Bölgede çok sayıda büyük teknoloji şirketleri yer alıyor.
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9. EDİNBURG - İSKOÇYA
Edinburg iş ve yaşam dengesi açısından ilk 10'da Birleşik Krallık'ta en üst sırada yer alan şehirlerden birisi. İskoçya'nın başkenti ek olarak çarpıcı doğal güzellikler sunuyor. 28 günlük cömert bir yıllık izin politikası sunan şehir, minimum 39 haftalık ücretli doğum izni hakkı da tanıyor.
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8. VİYANA - AVUSTURYA
Avusturya'nın başkenti Viyana, geniş yeşil alanları ve ücretsiz sağlık ile eğitim olanaklarıyla öne çıkan bir şehir. İyi bir iş ve yaşam dengesi sunan Viyana'da işsizlik oranı yüzde 2-3 kadar düşük. Çalışanlar genellikle ortalama beş haftalık yıllık izin kullanabiliyor.
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7. REYKJAVIK - İZLANDA
İzlanda hükümeti iş ve yaşam dengesine oldukça önem veriyor. Başkentteki birçok şirket esnek çalışma saatlerine sahip. Ayrıca iş ilanlarının yüzde 46'sı uzaktan veya hibrit olarak yayınlanıyor. Çalışanlara 24 gün izin ve 12 resmi tatil hakkı da sunulan hizmetlerden birisi.
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6. GÖTEBORG - İSVEÇ
Göteborg'da çalışmak tam olarak yaşamak ve çalışanların refaha odaklanmasını sağlamak anlamına geliyor. Çalışanlara 25 günlük yıllık izin ve esnek çalışma saatleri tanıyan şirketler, açık pozisyonlarının yüzde 42'sinde uzaktan ve hibrit çalışma seçeneği sunuyor.
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5. AUCKLAND - YENİ ZELANDA
Auckland, iş ve yaşam dengesi endeksinde ilk 10'da yer alan şehirler arasında Avrupa dışında kalan tek şehir. Yeni Zelanda'nın en büyük şehrinde çalışanlar, haftada ortalama 26,3 saat çalışma ve dört haftalık ücretli izin ve yılda 11 resmi tatil günü hakkına sahip.
Auckland'ın büyüyen ekonomisi, düşük işsizlik oranıyla (yüzde 3,2) birçok sektörde geniş istihdam fırsatları sunuyor.
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4. OSLO - NORVEÇ
Pahalı bir şehir olmasına rağmen Oslo'nun yüksek yaşam standarları ve yüksek maaşları, şehri yaşanabilir bir hale getiriyor. Birçok şirket Oslo'da esnek çalışma saatleri sunuyor ve çalışanlar iş ile kişisel programlarını istedikleri gibi yönetebiliyor.
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3. STOCKHOLM - İSVEÇ
Stockholm'de tam zamanlı çalışanlar, en az 25 günlük yıllık izin alırlar. Esnek çalışma düzenlemelerine sahip iş yerlerinin yarısı neredeyse hibrit ve uzaktan çalışma seçenekleri tanıyor.
Dahası işverenler cömert ebeveyn izin politikası sunuyor. Ebeveynlere 480 güne kadar ücretli izin hakkı veren şirketler neredeyse her ebeveyne yılda 240 gün izin veriyor.
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2. HELSİNKİ - FİNLANDİYA
Helsinki, Finlandiya'nın Dünya Mutluluk Endeksi'nde en üst sırada yer alan şehirlerden birisi. Topluma ve sağlıklı yaşam tarzına verilen önem sayesinde iş ve yaşam dengesi endeksinde de ikinci sırada yer alıyor.
Helsinki'deki şirketler, Finlandiya'nın sosyal politikalarına uygun olarak, ebeveyn izni, beş haftaya kadar yıllık izin ve uzaktan çalışma seçenekleri dahil olmak üzere toplam 320 iş günü sunuyor.
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1. KOPENHAG - DANİMARKA
Kopenhang, en iyi iş ve yaşam dengesine sahip şehirler arasında birinci sırada yer alıyor. Pek şaşırtıcı olmayan bu sonuç Danimarka'nın Dünya'nın en mutlu ikinci şehiri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde de en üst sırada yer almasından kaynaklanıyor.
Danimarka esnek çalışma saatleri, en az beş haftalık yıllık izin, düşük işsizlik oranı ve her iki ebeveyne ayrı ayrı 52 hafta ebeveyn izni hakkı tanıyor.
Kaynak: Forbes Advisor