Dünya'da çalışmak için en iyi 10 şehir açıklandı!

1. KOPENHAG - DANİMARKA

Kopenhang, en iyi iş ve yaşam dengesine sahip şehirler arasında birinci sırada yer alıyor. Pek şaşırtıcı olmayan bu sonuç Danimarka'nın Dünya'nın en mutlu ikinci şehiri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde de en üst sırada yer almasından kaynaklanıyor.

Danimarka esnek çalışma saatleri, en az beş haftalık yıllık izin, düşük işsizlik oranı ve her iki ebeveyne ayrı ayrı 52 hafta ebeveyn izni hakkı tanıyor.

Kaynak: Forbes Advisor