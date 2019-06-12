Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü: 152 milyon çocuk işçi var

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2002'de, çocuk emeğine ve onu ortadan kaldırmak için gerekli çabalara dikkat çekmek amacıyla bugünü Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü ilan etti.
ILO verilerine göre, bugün dünya genelinde 152 milyon çocuk çalışıyor. Çocuk emeğine her sektörde rastlanmakla birlikte, çalışan çocukların yüzde 70'i tarım alanında.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),dünya üzerinde her 10 çocuktan birinin çalıştığını, Afrika ve Asya'da bu oranın daha da yüksek olduğunu ifade ediyor.
Dünya liderleri tarafından 2015'te kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, çocuk emeğinin 2025'te ortadan kaldırılmasını kapsayacak şekilde genişletildi.
Dünyada 73 milyon çocuğun tehlikeli çalışma koşullarıyla karşı karşıya bulunduğuna veya emek istismarına maruz kaldığına işaret ediliyor.
Çocuk işçilerin sayılarının geçen yıllara göre azalma kaydettiği, ancak istenilen düzeyde olmadığı belirtiliyor.
2000 yılında 246 milyon olan çocuk işçi sayısının 2016'da 152 milyona gerilediği, ancak son yıllarda rakamların yavaş bir düşüş eğilimi sergilediği, "Bu hızla giderse 2025 yılında 121 milyon çocuk işçi olacağı" ifade ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) Nisan ayında yayınladığı veriler, 2017'de yüzde 20,3 olan çocuk işçi oranının 2018 yılında yüzde 21,1'e çıktığını, yani bir yılda 7 bin arttığını ortaya koydu.
Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin 2018 verilerine göre ise, Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre 2 milyonun üzerinde çocuk işçi bulunuyor.
İSİG Meclisi, Türkiye'de 2013 yılı ile 2018 yılının ilk 5 ayına kadar "toplam 319 çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini", bunların 29'unun mülteci/göçmen çocukları olduğunu ifade ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk işçilikle mücadele etmek için "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı" hazırlamış ve 2018 yılını "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı" ilan etmişti.
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türkiye'nin "2017-2023 yıllarını kapsayan bir Ulusal Programla, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini 2023 yılına kadar ortadan kaldırmak için yapacaklarını ortaya koyan çok ortaklı bir planı yürürlüğe soktuğunu" ifade etmişti.
https://www.youtube.com/watch?v=UApXRX49f2Y
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