02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 50 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 239'a, vaka sayısı ise 980 bin 519'a ulaştı.
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 13 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 10 bin 3 can kaybıyla İspanya, 5 bin 334 ile ABD ve 4 bin 32 ile Fransa takip etti.
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Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 318 ölümle beşinci sırada yer aldı.
Yeni tip koronavirüs kaynaklı 3 bin 160 ölümün görüldüğü İran, 2 bin 921 ölümün görüldüğü İngiltere, 1339 ölümün görüldüğü Hollanda ve 1011 ölümün görüldüğü Belçika 1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler oldu.
Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.
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