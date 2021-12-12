Hande Doğandemir’den çocuklara mesaj 

Hem eğitici hem eğlenceli Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu ‘Dünya Bizim Evimiz’ podcast serisi, 7. bölümünde Hande Doğandemir’i konuk ediyor.

Hem eğitici hem eğlenceli Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu ‘Dünya Bizim Evimiz’ podcast serisi, 7. bölümünde Hande Doğandemir’i konuk ediyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu iş birliği ile yoluna hızla devam eden tiyatro, yeni bölümünde doğal kaynakların doğru kullanımına dikkat çekiyor.

Projeye destek veren Doğandemir, ‘İklim’ karakterleriyle çocuklara doğal kaynaklarımızı ve onları nasıl doğru kullanacağımızı anlatıyor. Çocuklara seslenmekten büyük keyif aldığını belirten Doğandemir; “Geleceğin kahraman çocuklarına seslenmek ve doğa sevgisini aşılamak benim için çok anlamlı. Doğa sevgisini aşılamak için de öncelikle biz büyüklere büyük görev düşüyor. Hepimiz doğamız için, dünyamız için sorumluluklarımızı yerine getirip onlara örnek olmalıyız. Durmaksızın anlatmalıyız… Oyundaki şarkı sözleri aslında her şeyi çok güzel özetliyor; ‘Ya doğal kaynaklarımızı tüketeceğiz, Ya da Dünyamız tükenecek! Tüketen değil Üreten olabiliriz! Biz, çocuklar için’‘’.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun Spotify’daki kanalından ücretsiz olarak dinlenebilen oyun tüm çocukları bekliyor!