Dünya basını Mourinho ve Aziz Yıldırım'ı konuşuyor!
Çarşamba günü Fenerbahçe başkanlığına adaylığını duyuran Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi, uluslararası basında geniş yankı buldu
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ''göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' şeklindeki sözleri Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte Avrupa basınına yansıyan o başlıklar;
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The Sun:
Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı
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Football Italia:
Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho
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AS:
Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir
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Tutto Mercato:
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı
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Record:
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti
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A Bola:
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın