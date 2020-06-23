Dünya Bankasından Senegal'e 375 milyon dolarlık finansman desteği

Senegal Maliye ve Bütçe Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo ile Dünya Bankası Senegal Operasyonları Direktörü Nathan Belete, başkent Dakar'da destek anlaşmasını imzaladı.
Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) aracılığıyla sağlanacak destegin 100 milyon doları, hükümetin Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik etkilerini kontrol altına alması için kullanılacak.
Finansman bütçesinin 125 milyon doları da Dakar başta olmak üzere, belediyelerin evsel atık yönetim sistemleri ve hizmetlerini güçlendirme ve geliştirme projelerine harcanacak.
Geri kalan 150 milyon dolar ise tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinde kullanılacak.
Bakan Diallo, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın, Senegal Entegre Yönetim ve Katı Atık Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi (PROMOGED) kapsamında, 2020-2024 yıllarında sağlanacağını belirtti.
Toplam maliyeti 295 milyon dolara tekabül eden projenin finansmanının geri kalanını ise Senegal devleti ile birçok uluslararası kalkınma ajanslarının tamamlayacağını aktaran Diallo, projenin atık toplama ve arıtma hizmetlerine de erişimi artıracağını kaydetti.
Diallo, PROMOGED sayesinde özellikle Dakar, Saint Louis ve Mbour gibi şehirlerin kıyılarındaki atıkların toplanması, taşınması ve geri dönüştürülmesi ile deniz kirliliğinin azalacağına dikkati çekti.
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