Reuters

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2020'ye yönelik GSYH tahminini yüzde 3.8 daralma olarak revize etti. Banka Türkiye için koronavirüs öncesinde yüzde 3 olarak açıkladığı 2020 büyüme tahminini Nisan'da yüzde 0.5'e çekmişti.

Dünya Bankası'nın dün yayımladığı rapora göre dünyada GSYH daralması ise 2020'de yüzde 5.2 olarak tahmin edildi. Kuruluş koronavirüse ilişkin belirsizliğin ve iş dünyasına ilişkin tecrit önlemlerinin devam etmesi halinde dünya büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyon yapabileceğini de belirtti.

Türkiye için 2021 büyüme tahmini ise yüzde 5 olarak güncellendi.