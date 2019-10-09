Dünya Bankası bugün yayımladığı "Bölgesel Ekonomik Güncellemesi-Sonbahar 2019" raporunda, Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirterek, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0,0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 3,0 ve 4,0 olarak tekrarladı.

Yayınladığı raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik büyümenin yavaşlamakta olduğunu belirten ve 2019 yılı için bölgesel büyüme oranı yüzde 1.8 olarak tahmin eden Dünya Bankası, "Bu tahmin, bölgenin en büyük iki ekonomisi olan Rusya Federasyonu ve Türkiye’deki yavaşlayan büyümeyi yansıtıyor. Rapor aynı zamanda Orta Avrupa, Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri dahil olmak üzere bölgenin geri kalan bölümlerinde sağlam bir büyüme kaydedileceğini öngörüyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA KÖTÜ HABER

Dünya Bankası, Rusya için 2019 yılı GSYH büyüme tahminini ise yüzde 1.2'den yüzde 1 seviyesine indirdi. Rusya ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.3 ile son 6 yılın en yüksek büyümesini göstermişti. Rusya Merkez Bankası da geçen ay 2019 için büyüme tahminini yüzde 0,8-1,3 aralığına indirmişti.

Dünya Bankası, Rusya için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini ise yüzde 1.8'den yüzde 1.7'ye düşürdü.