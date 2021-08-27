Dünya Bankası ofise dönüşü erteledi

Delta varyantıryla beraber artışa geçen koronavirüs vakaları şirket ve kurumların ofise dönüş planlarını erteleme kararı almasına yol açıyor.

Daha önce Google, Facebook, Microsoft, Amazon gibi dev firmalar ofise dönüşleri ertelemişti.

Son olarak ise Dünya Bankası daha önce 7 Eylül olarak açıkladığı ofise dönüş tarihini 3 Ocak'a aldığını duyurdu.