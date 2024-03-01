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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya ek hibe - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya ek hibe

        Dünya Bankası Grubu, Ukrayna'nın kritik hükümet hizmetlerini sürdürmesi için 760 milyon dolarlık ek hibe açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:51
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        Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya ek hibe
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        Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, 760 milyon dolarlık bağış desteğinin Ukrayna'nın ulusal ve bölgesel düzeyde kritik hükümet hizmetlerini sürdürmesine yardımcı olmak için gerçekleştirileceği ifade edildi.

        Açıklamada, bu hibenin öğretmenler, ilk müdahale ekipleri ve acil servis personeline maaş desteğinin yanı sıra ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve yaşlılara sosyal yardım sağlamaya devam eden proje kapsamında altıncı ek finansman olduğu belirtildi.

        Dünya Bankasının bugüne kadar harekete geçirdiği desteğin 15 milyondan fazla Ukraynalıya ulaşan temel hizmetlerin sağlamasına imkan verdiği vurgulanan açıklamada, ilgili projenin Ukrayna Yardım, İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Reform Güven Fonu dahil, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İzlanda, Endonezya, İrlanda, Finlandiya, Almanya, Japonya, Hollanda, Norveç, Letonya, Litvanya, İspanya, İsveç, İsviçre, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD'den gelen katkılarla desteklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, bugünkü hibeyle birlikte Dünya Bankası Grubunun Ukrayna halkını desteklemek için yaklaşık 42 milyar dolarlık acil durum finansmanını harekete geçirdiği bildirildi.

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