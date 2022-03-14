Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 200 milyon dolar finansman

Bankadan yapılan açıklamada, bu finansmanın Dünya Bankasının geçen hafta onayladığı 723 milyon dolarlık finansmana ilave olduğu belirtildi.
Geçen hafta onaylanan finansmanın 350 milyon dolarının Ukrayna'ya ödendiği aktarılan açıklamada, ülkedeki temel sosyal hizmetleri desteklemek amacıyla yaklaşık 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacağı bildirildi.
3 MİLYAR DOLARLIK PAKETİN PARÇASI
Açıklamada, söz konusu finansmanın Dünya Bankası Grubu'nun daha önce Ukrayna için hazırlandığını duyurduğu 3 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.
Dünya Bankası tarafından Ukrayna için seferber edilen toplam destek tutarının halihazırda 925 milyon doları aştığı belirtilen açıklamada, Avusturya'nın Ukrayna'ya hibe kaynaklarının aktarılmasını kolaylaştırmak için Dünya Bankasınca kurulan çok donörlü güven fonuna yaklaşık 11 milyon dolarlık katkıda bulunduğu ve bu fondaki mevcut tutarın 145 milyona ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, tam etkisi belirsizliğini korumasına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının artan sayıda sivil zayiata neden olduğu, geçim kaynaklarını yok ettiği ve kritik sivil altyapıya zarar verdiği aktarıldı.
PAKET 6-8 HAFTADA TAMAMLANACAK
Öte yandan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Washington Post tarafından düzenlenen bir video konferans etkinliğinde, bankanın Ukrayna'ya yönelik 3 milyar dolarlık destek paketini 6 ile 8 hafta içinde tamamlamayı umduğunu söyledi.
Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) üzerinde savaşın kendisinden daha büyük bir etkisi olacağı konusunda uyaran Malpass, ancak krizin küresel toparlanmayı sona erdireceğini tahmin etmediğini dile getirdi.
Dünya Bankası, 7 Mart'ta Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurmuştu.
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