Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek kaynak iddiası

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Dünya Bankası'nın Türkiye'ye aktardığı kaynağı 2 katına çıkarmaya hazırlandığı bildirildi. Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Onur Ant'ın haberine göre Dünya Bankası halihazırda var olan 17 milyar dolarlık programın üzerine önümüzdeki 3 yılda Türkiye'deki projelere 18 milyar dolarlık kaynak aktaracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken Bloomberg söz konusu kaynak aktarımının Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başında bulunduğu yeni ekonomi yönetimine güvenoyu verildiği anlamına geldiğini ifade etti.

Habere göre 18 milyar dolarlık ek kaynağın 3'te 2'sinin özel sektör projelerine verilmesi bekleniyor. Bunun yanında kaynakların bir kısmı da 6 Şubat felaketi sonrası deprem bölgesinin yeniden inşa edilmesinde kullanılacak.