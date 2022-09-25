Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sözü

AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Dünya Bankası Güney Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Martin Raiser, Pakistan'da yaptığı açıklamada, sel felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirtti.

Raiser, federal ve eyalet hükümetleriyle selden en çok etkilenenlere yönelik acil yardım sağlama konusunda çalıştıklarını ifade ederek, Dünya Bankası olarak Pakistan'a 2 milyar dolarlık bir yardım planladıklarını söyledi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sonucu 1600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.