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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya Bankası'ndan Asya için büyüme beklentisi - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Bankası'ndan Asya için büyüme beklentisi

        Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 08:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 08:32
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        Dünya Bankası'ndan Asya için büyüme beklentisi
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        Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik ekonomisine ilişkin raporunu, "Büyümenin Sağlam Temelleri" başlığıyla yayımladı.

        Raporda, gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik ekonomisinin, dünyanın geri kalanından daha hızlı ancak Kovid-19 öncesine göre daha yavaş büyüdüğü bildirildi.

        Küresel ticaretteki toparlanma ve finansal koşullardaki gevşemenin, bölge ekonomilerini desteklemesinin beklendiği vurgulanan raporda, artan borç, korumacılık ve politika belirsizliğinin ise büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

        Raporda, bölge ekonomisinin büyümesinin geçen yılki yüzde 5,1 seviyesinden, bu yıl yüzde 4,5'e gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

        Gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik'teki büyümenin bu yıl, Çin hariç, yüzde 4,6'ya çıkmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu oranın geçen yıl yüzde 4,4 olduğu kaydedildi.

        Raporda, Çin'deki büyümenin 2023'teki yüzde 5,2'den bu yıl yüzde 4,5'e yavaşlamasının beklendiği aktarılarak, bunun nedeninin yüksek borç ve zayıf emlak sektörü gibi kısa vadeli sorunların yanı sıra yaşlanma ve ticari sürtüşmeler gibi uzun vadeli zorluklar olduğu ifade edildi.

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