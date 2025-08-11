Habertürk
        Dünya Bankası'ndan 650 milyon dolarlık afet finansmanı - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Bankası'ndan 650 milyon dolarlık afet finansmanı

        Dünya Bankası, İstanbul'un afetler ve iklim riskleri için acil durum hazırlık ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik 650 milyon dolar tutarındaki finansmanı onayladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 15:03 Güncelleme: 11.08.2025 - 15:03
        Dünya Bankası'ndan 650 milyon dolarlık afet finansmanı
        Dünya Bankası, İstanbul'un afetler ve iklim riskleri için acil durum hazırlık ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik kritik bir yatırım olan İstanbul Dirençlilik Projesi'ni desteklemek için 650 milyon ABD$ tutarındaki bir finansmanı onayladı.

        Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez finansmanın onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada "Bu proje İstanbul halkının ve ekonomisinin korunması için hayati bir önem taşımaktadır. Türkiye, acil durum hazırlık kapasitesini güçlendirerek, kamu altyapısını modernize ederek ve topluluk dirençliliğini destekleyerek en stratejik illerinden birisi için daha güvenli bir gelecek inşa etmektedir. Bir yandan afet müdahale kapasitelerini arttırırken ve kritik kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlarken, aynı zamanda yaşamları ve işleri koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

        Projenin Görev Ekibi Liderlerinden Salih Buğra Erdurmuş ise proje ile ilgili olarak "Proje İstanbul'un hem fiziksel kapasitesini hem de acil durum müdahale sistemlerini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir çaba teşkil etmektedir. Amacımız kritik kamu hizmetlerinin afetler sırasında işlemeye devam etmesini ve acil durum ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek için daha donanımlı olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, kritik kamu binalarının afetlerin hemen sonrasında toplulukları destekleyen dirençli güvenlik üssü işlevi görebilmeleri için kendi kendine yeterliliklerini destekliyoruz" dedi.

        Dünya Bankası konuya ilişkin açıklamasında "Dünya Bankası şehirleri ve toplulukları için afet dirençliliği oluşturma, insanların hayatlarını koruma ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi güvence altına alma çabalarında Türkiye'yi destekleme kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

