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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya Bankası ile Türkiye arasında anlaşma - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Bankası ile Türkiye arasında anlaşma

        Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası ile Türkiye'deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları amacıyla 416 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 23:05 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:05
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        Dünya Bankası ile Türkiye arasında anlaşma
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        Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, kredi anlaşması Washington'daki Dünya Bankası merkezinde TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop, garanti anlaşması ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından imzalandı. Dünya Bankasını ise Humberto Lopez temsil etti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan kredi, TIER projesi kapsamında Türkiye’deki imalatçılar için uzun vadeli finansman olanakları sağlayacak.

        "ZARARLI EMİSYONLARI AZALTMAK AMACIYLA İMALAT SEKTÖRÜNÜ HEDEFLEYECEK"

        Proje özellikle çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı emisyonları azaltacak temiz teknolojileri ve prosesleri uygulamaya koyabilmeleri amacıyla imalat sektörünü hedefleyecek.

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        TIER projesi, sanayinin yeşil dönüşümü için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştırarak, faydalanıcı imalatçıların parçacık madde emisyonlarını yüzde 40, azot oksit emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltacak. Proje sera gazı emisyonlarını ise yılda 220 bin ton azaltmayı amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projeyle ilgili, "Sanayi sektöründen kaynaklı emisyonların azaltılması, Türkiye’nin sanayi işletmelerinin küresel piyasadaki rekabet güçlerinin artırılmasında çok büyük önem taşımaktadır. Dünya Bankası Türkiye’nin iddialı iklim ve çevre politikalarının ve hedeflerinin önündeki kilit engelleri ortadan kaldırma çabalarını desteklemekten mutluluk duymaktadır." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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