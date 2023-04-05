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Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri 5 Nisan: Avukatlar Günü'ne özel resimli Avukatlar Günü kutlu olsun mesajlarını sevdiklerinizi gönderin!

En güzel Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri

Hukuk ve adalet için mücadele veren, adalet, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin savunucuları olan avukatlar için her sene nisan ayında kutlanan Avukatlar Günü'nde en özel resimli, uzun, kısa Avukatlar Günü kutlu olsun kutlama mesajlarını haberimizde paylaştık. İşte, Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri...

Giriş: 05.04.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Avukatlar Günü mesajları ve sözleri bu özel ve anlamlı günde özellikle sosyal medya üzerinde sevdiklerinin Avukatlar Günü'nü kutlamak isteyenler tarafından gündeme geldi. Bugünün tarihçesi 1928 yılına kadar uzanmaktadır. İzmir'de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı ardından Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatla günü olarak ilan edilmiştir. İşte, en güzel Avukatlar Günü mesajları...

  • DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023

    Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.

  • Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun. 

  • Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Günü'nü kutlarım.

  • Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Günü'nü kutlarım.

  • Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark) Avukatlar Günü'nü kutlarım.

  • Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

  • Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Günü'nü kutlarım.

  • Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutlarım. 

  • Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Günü'nü kutlarım.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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