Dünya Atletizm Şampiyonası Doha’da başlıyor

26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ter dökecek. 27 Eylül’de (yarın) Katar’ın Doha şehrinde başlayacak ve 6 Ekim’de noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 12’si erkek, 8’i de kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı atletler 12 farklı branşta madalya mücadelesi verecek.
Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2017 yılında Londra’da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2 madalya kazanmıştı. Doha’da da 200 metrede koşacak Ramil Guliyev, 2017’de Türkiye Atletizm Tarihi’nin ilk dünya şampiyonluğunu bu branşta getirmişti. Yasmani Copello ise 400 engellide gümüş madalya elde etmişti. Dünya’nın en önemli atletizm şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve disiplinleri ise şöyle:
Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:
KADINLAR:
Tuğba Güvenç 3.000 M. Su Engelli
Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli
Meryem Bekmez 20 km. Yürüyüş
Ayşe Tekdal 20 km. Yürüyüş
Elvan Abeylegesse Maraton
Fadime Suna Çelik Maraton
Eda Tuğsuz Cirit Atma
Emel Dereli Gülle Atma
ERKEKLER:
Ramil Guliyev 200 - 4x100 Bayrak
Emre Zafer Barnes 4x100 Bayrak
Jak Ali Harvey 4x100 Bayrak
Aykut Ay 4x100 Bayrak
Yiğitcan Hekimoğlu 4x100 Bayrak
Kayhan Özer 4x100 Bayrak
Yasmani Copello Escobar 400 Engelli
Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş
Polat Kemboi Arıkan Maraton
Mert Girmalegesse Maraton
Necati Er 3 Adım Atlama
Özkan Baltacı Çekiç Atma
İLK GÜN TÜRK SPORCULARININ PROGRAMI
18.55 Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri – Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya
19.25 Erkekler 3 Adım Atlama – Necati Er
20.35 Erkekler 400 m. Engelli Elemleri – Yasmani Copello Escobar
23.59 Kadınlar Maraton – Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!