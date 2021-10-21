ASD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ve çok sayıda sektör derneği yöneticisinin katılımıyla açılan fuar, 4 gün sürecek.
1.000'in üzerinde katılımcının yer aldığı fuar, 10 bini yurt dışından olmak üzere, 60 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Bu yıl ilk kez hibrit olarak da düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, katılımcılara fiziksel fuar ortamının yanı sıra Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda iş bağlantıları kurma fırsatı sunuyor.
Fuar kapsamında, ASD ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğiyle düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021'in kazananları da ödüllendirildi.
"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, DÖNGÜSEL EKONOMİ VE YEŞİL MUTABAKAT BİZİM DE ANA GÜNDEMİMİZ OLMALI"
Açıklamada fuardaki konuşmasına yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, şunları kaydetti:
"Bu sene 26'ncısını gerçekleştirdiğimiz fuarımız, ilk yılından bu yana 40 kat büyüyerek Avrasya ve Avrupa'nın her yıl yapılan en büyük ambalaj fuarı haline geldi ve sektöre katkısı da her sene artarak devam ediyor. 2021 yılında ambalaj sektörü olarak, en az 28 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 6,5 milyar dolar ihracat geliri hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. 2030 yılına ise sektör büyüklüğümüz için 50 milyar dolar, ihracat için de 20 milyar dolarlık hedef koyduk. Türkiye ambalaj sektörü güçlü bir altyapıya ve dünyadaki şirketlerle yarışacak yetkinliğe sahip. Ancak global pazarlarda da yoğun bir rekabet var. Bu noktada, tüm dünyanın gündeminde olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, döngüsel ekonomi ve Yeşil Mutabakat konuları bizim de ana gündemimiz olmalı. Türkiye'nin itibarı için bu konular büyük önem taşıyor.
Ayrıca, 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışmamızın kazananları belli oldu. Yarışmada ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Derece alanlar Dünya Ambalaj Örgütü'nün yarışması WorldStar Student ile Asya Ambalaj Federasyonu tarafından düzenlenen AsiaStar yarışmalarına da katılım gösterebilecek."
17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nı Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım öğrencisi Atahan Göktürk Güner, Ampul Ambalaj Tasarımı projesi ile kazanırken, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım öğrencisi Berke Ali Altunay, Mookie projesiyle ikinci, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım öğrencisi Rabia Ardanuç Fix-Kid Çocuk Vitamin Ambalajı projesiyle üçüncü olarak belirlendi.
Yarışmanın birincisi 6 bin TL, ikincisi 4 bin TL, üçüncüsü ise 3 bin TL para ödülünün sahibi olurken, mansiyon alan 3 öğrenci 1.500 TL ile ödüllendirildi. Ayrıca, ilk 3'e giren öğrenciler, 12 ay karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazandı.
Projeler, fuar boyunca özel olarak hazırlanan alanda sergilenecek.
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