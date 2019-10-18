\u00c7inli rakiplerine nazaran y\u00fcksek Avrupa standartlar\u0131nda \u00fcretim yapan T\u00fcrk firmalar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fck fiyatlar\u0131 ile \u0130talya gibi rakiplerini geride b\u0131rak\u0131yor. B\u00fcy\u00fck oranda yerli imkan, kaynak, m\u00fchendislik ve tasar\u0131m ile \u00fcretilen \u00fcr\u00fcnler, ba\u015fta yak\u0131n co\u011frafyadaki \u00fclkeler olmak \u00fczere Amerika dan Avrupa ya, K\u00f6rfez \u00fclkelerinden Asya ya kadar geni\u015f bir co\u011frafyada kullan\u0131l\u0131yor. Konuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Kuyumcukent Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Nevzat Suda\u015f, Kuyumcukent olarak alt\u0131n ve m\u00fccevherat sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7ok \u00f6nemli bir yere sahip olduklar\u0131n\u0131 belirterek, \u0130malat\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fczde 80\u2019den fazlas\u0131 Kuyumcukent \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda \u00fcretimlerini ger\u00e7ekle\u015ftiriyorlar. 2 bin 500 civar\u0131 esnaf ve bin 100\u2019den fazla imalat\u00e7\u0131m\u0131z\u0131 b\u00fcnyemizde bulunduruyoruz. 7 b\u00fcy\u00fck fabrikam\u0131z\u0131n tamam\u0131 b\u00fcy\u00fck ihracat\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131zd\u0131r. \u0130stanbul Alt\u0131n Rafinerisi, Ceta\u015f, \u0130nnova gibi kurulu\u015flar\u0131m\u0131z ihracatta bayrak ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131zd\u0131r. Y\u0131lda 700 ton alt\u0131n \u00fcretmekteyiz. 350-400 tona yak\u0131n\u0131 toplamda 138 \u00fclkeye ihra\u00e7 edilmektedir. Ortado\u011fu, Avrupa ve Amerika ana ihracat rotalar\u0131m\u0131zd\u0131r. diye konu\u015ftu. Alt\u0131n\u0131n y\u00fckselmesi sonucu i\u00e7 piyasada talep azalm\u0131\u015f olsada d\u0131\u015f pazarda g\u00fc\u00e7lerini koruduklar\u0131n\u0131 ifade eden Suda\u015f, Dubai\u2019de alt\u0131n ihracat\u0131n\u0131n zorla\u015fmas\u0131 sonucunda yabanc\u0131 al\u0131c\u0131lar\u0131n T\u00fcrkiye\u2019ye ilgisinin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Ortado\u011fu\u2019da ya\u015fanan siyasi krizler ve sava\u015flardan ka\u00e7an insanlar\u0131n sekt\u00f6re ciddi anlamda katk\u0131da bulunduklar\u0131n\u0131 kaydeden Suda\u015f \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi K\u00f6rfez \u00fclkelerindeki kuyum sekt\u00f6r\u00fcnden insanlar T\u00fcrkiye yi g\u00fcvenli bir liman olarak g\u00f6r\u00fcyorlar ve imalat\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 destekliyorlar. Gelen esnaflar\u0131n en zay\u0131f\u0131 300-500 kilo civar\u0131 alt\u0131nla geliyor. Kuyumcukent te ciddi bir hareketlili\u011fe sebep oldular. 8-10 sene \u00f6ncesine kadar biz alt\u0131n ve p\u0131rlanta sekt\u00f6r\u00fcnde d\u00fcnya piyasas\u0131nda 5. s\u0131radayken art\u0131k \u0130talya ile ayn\u0131 seviyelere gelmi\u015f durumday\u0131z. \u00dcretimde yak\u0131n zamanda y\u00fcksek ihtimalle \u0130talya\u2019y\u0131 ge\u00e7ece\u011fiz. Tasar\u0131m noktas\u0131nda ise takibimiz s\u00fcr\u00fcyor. Suda\u015f, en ak\u0131ll\u0131 yat\u0131r\u0131m\u0131n alt\u0131na yap\u0131lan yat\u0131r\u0131m oldu\u011funu ve kazan\u00e7 istatistiklerinin bunu do\u011frulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi. E\u011eER AMER\u0130KA VERG\u0130Y\u0130 KALDIRIRSA VEYA SADECE \u0130\u015e\u00c7\u0130L\u0130KTEN VERG\u0130 ALIRSA \u0130MALATIMIZ ARTACAK Tarz Alyans Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mert Ayarman da \u015firket olarak Avrupa Merkezli ihracat yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, M\u00fcnih\u2019te bir ofisimiz var. Orta Avrupa \u00fclkelerine bu ofisimiz vas\u0131tas\u0131yla da\u011f\u0131t\u0131m yap\u0131yoruz.Di\u011fer \u00fclkelere ise oradaki temsilcilerimiz vas\u0131tas\u0131yla sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 yap\u0131yoruz. \u015eu an 38 \u00fclkeye aktif olarak ihracat yapmaktay\u0131z. ifadelerini kulland\u0131. Ayarman, devletin alt\u0131n ve m\u00fccevherat sekt\u00f6r\u00fcne katk\u0131s\u0131ndan memnun olduklar\u0131n\u0131 kaydederek ge\u00e7en sene ihracatta p\u0131rlantadan katma de\u011ferin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 sekt\u00f6r i\u00e7in itici bir g\u00fc\u00e7 oldu\u011funu ve imalat\u00e7\u0131lardan yana bir d\u00fczen in\u015fa edildi\u011fini s\u00f6yledi. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki 50 y\u0131l i\u00e7inde T\u00fcrkiye den b\u00fcy\u00fck k\u00fcresel markalar\u0131n \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 beklediklerini ifade eden Ayarman s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: Bizim hamurumuzda tak\u0131p tak\u0131\u015ft\u0131rmak var. Bizler hem alt\u0131n\u0131 kullanmay\u0131 hem i\u015flemeyi seven bir toplumuz. Teknoloji hen\u00fcz geli\u015fmemi\u015fken bile el i\u015f\u00e7ili\u011fi ile muazzam i\u015fler ba\u015far\u0131yorduk. Teknolojinin geli\u015fmesi sonras\u0131 ise do\u011fal olarak \u00fcretimi art\u0131rd\u0131k. T\u00fcrk ihracatlar\u0131n\u0131n imalat kabiliyeti y\u00fcksektir. \u0130\u015f\u00e7ilik maliyetlerimiz ucuz ayn\u0131 zamanda kapasitemiz giderek art\u0131yor. Biz kalite \u00fcr\u00fcn de \u00fcretiyoruz. \u0130talya\u2019da \u00fcretilen \u00fcr\u00fcn ile ayn\u0131 kaliteyi yakal\u0131yoruz ve bizim yar\u0131 fiyat\u0131na satma \u015fans\u0131m\u0131z var. Amerika n\u0131n ticaret sava\u015flar\u0131ndan dolay\u0131 \u00c7in\u2019e kotalar koydu\u011funu hat\u0131rlatan Ayarman, \u00c7in\u2019den ithalat\u0131nda ciddi d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler s\u00f6z konusu. Bu alt\u0131n\u0131 Amerika bir yerlerden almak zorunda. E\u011fer Amerika vergiyi kald\u0131r\u0131rsa veya sadece i\u015f\u00e7ilikten vergi al\u0131rsa bizim imalat\u0131m\u0131z artacakt\u0131r. \u0130malat artarsa istihdam artar ve bu da \u00fclkemizin daha m\u00fcreffeh olmas\u0131na katk\u0131 sunar. diye konu\u015ftu. \r \u00a0