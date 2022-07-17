"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.

Öte yandan etkinlik kapsamında şarkıcı Nigar Muharrem de konser verdi.