"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımları lehine sloganlar attı.

Etkinliğe turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.