Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, 2020 şampiyonu Swiatek ile Roland Garros'daki ilk çeyrek finaline çıkan Pegula karşılaştı.

Swiatek, 1,5 saat süren maçı 2-0 (6-3, 6-2) kazanarak yarı finalde 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'nın rakibi oldu.