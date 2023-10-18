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        Haberler Televizyon Dünün reyting sonuçları açıklandı! Yabani, Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam ve MasterChef reyting birincisi kim oldu?

        17 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı! Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam...

        Televizyon izleyicilerinin hakkında en çok arama yaptığı konulardan biri olan reyting sonuçları belli oldu. Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerin yanı sıra MasterChef'in yeni bölümüyle yayınlandığı günde total ve AB'de ilk 5 sırayı oluşturan yapımlar merak konusu olmuş durumda. İşte, 17 Ekim Salı reyting sonuçlarına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:10
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        • 1

          17 Ekim Salı gününün reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Günün ilk yarısından önce izleyicilerle paylaşılan reyting sonuçlarına ilişkin ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, birbirinden çarpıcı ve dikkat çekici dizi, film ve yarışmaların mücadele ettiği dünün reyting sonuçları hakkında detaylar...

        • 2

          17 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          YABANİ - FOX

          ESRA EROL'DA - ATV

          MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

          ATV ANA HABER - ATV

          MASTERCHEF TÜRKIYE ALL STAR - TV8

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

          SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

          YABANİ (ÖZET) - FOX

          ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV

        • 3

          17 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          MASTERCHEF TÜRKIYE ALL STAR - TV8

          YABANİ - FOX

          AİLE - SHOW TV

          SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

          MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

          ATV ANA HABER - ATV

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

          ESRA EROL'DA - ATV

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV

          KANAL D ANA HABER - KANAL D

        • 4

          17 EKİM 20+ABC REYTİNG SONUÇLARI

          YABANİ - FOX

          MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR - TV8

          MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

          AİLE - SHOW TV

          SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

          ESRA EROL'DA - ATV

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

          YABANİ (ÖZET) - FOX

          ATV ANA HABER - ATV

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) - ATV

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
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