9 Eylül 2023 reyting sonuçları belli oldu mu, birinciliği kim kazandı?
9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında birçok dizi ve program günün reyting birincisi olabilmek için mücadele verdi. Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi diziler reyting mücadelesinde öne çıkarken Türkiye İsviçre maçı da şifresiz kanaldan takip edildi. Öte yandan, Masterchef ve Güldür Güldür gibi programlar da reyting birinciliği için yarıştı. Peki, 9 Eylül 2023 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Gecenin galibi kim oldu? İşte öne çıkan bilgiler
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Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. 9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı birçok program, spor yayını ve dizi, günün reyting birincisi olabilmek için mücadele etti. Bu noktada, reyting sonuçları da en çok merak edilen konular arasında öne çıkmaya başladı. Peki, 9 Eylül 2023 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte detaylar...
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9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Eylül 2023 Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (2 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
2 Eylül Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Melefiz 2: Kötülüğün Gücü”, 3. sırada ise Kanal D’de yayınlanan “Ya Çok Seversen” yer aldı.
AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü, 3. sırada ise “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
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