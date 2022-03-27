Dünün reyting sonuçları belli oldu. 26 Mart Cumartesi 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. 26 Mart Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Şantaj, Survivor All Star, Gurbetçi Şaban ve Gönül Dağı yapımları ekrana geldi. İşte 26 Mart reyting sonuçları...