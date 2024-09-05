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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 4 Eylül 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 4 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 4 Eylül 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dünün akşam kuşağında Turnike, Oh Olsun, Güldür Güldür Show, Alan, Gökdelen, Bir Destek Bir Gelecek ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 4 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 07:26 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:37
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          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Eylül Çarşamba akşamı Turnike, Oh Olsun, Güldür Güldür Show, Alan, Gökdelen, Bir Destek Bir Gelecek ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak edenler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için araştırmalara başladı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          4 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          4 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          3 MasterChef Türkiye Özet TV8

          4 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV

          5 Now Ana Haber NOW

          6 Gökdelen (Y.S) TRT 1

          7 Esra Erol'da ATV

          8 Haber Önü SHOW TV

          9 Oh Olsun (T.S) STAR TV

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 4

          4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Atv Ana Haber ATV

          5 Show Ana Haber SHOW TV

          6 Oh Olsun (T.S) STAR TV

          7 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV

          8 Now Ana Haber NOW

          9 Atv Gün Ortası ATV

          10 MasterChef Türkiye Özet TV8

        • 5
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