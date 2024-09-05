Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Eylül Çarşamba akşamı Turnike, Oh Olsun, Güldür Güldür Show, Alan, Gökdelen, Bir Destek Bir Gelecek ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak edenler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için araştırmalara başladı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…