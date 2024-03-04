Her gün kanallarda birbirinden iddialı yapımlar yayınlanıyor. İzleyiciler ise takip ettikleri dizilerin ve programların izlenme oranını merak ediyor. Her sabah bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları, AB ve total kategorilerinde kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 3 Mart Pazar dünün total ve AB reyting sıralaması...