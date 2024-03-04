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        Haberler Televizyon Dünün reyting sonuçları | 3 Mart 2024 Pazar AB ve total reyting sıralaması: Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı, Survivor

        Reytinglerde birincilik rekabeti! 3 Mart 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları

        Dünün reyting sonuçları, 3 Mart Pazar günü ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisinin izlendiğini ortaya koyuyor. Dün birbirinden iddialı diziler, programlar ve ana haber bültenleri reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam kuşağında Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ekranlara geldi. İşte, 3 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 08:17 Güncelleme: 04.03.2024 - 08:17
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        • 1

          Her gün kanallarda birbirinden iddialı yapımlar yayınlanıyor. İzleyiciler ise takip ettikleri dizilerin ve programların izlenme oranını merak ediyor. Her sabah bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları, AB ve total kategorilerinde kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 3 Mart Pazar dünün total ve AB reyting sıralaması...

        • 2

          3 MART 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Mart Pazar gününün AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          3 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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