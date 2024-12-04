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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 3 Aralık 2024: Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 3 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 3 Aralık 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now'da Aşk Evlilik Boşanma dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Hep Yek 5: Sil Baştan, Bizim Aile yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 3 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 07:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 07:52
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 3 Aralık Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Aşk Evlilik Boşanma, MasterChef Türkiye, Hep Yek 5: Sil Baştan, Bizim Aile yapımları ekranlara geldi. Günün ilk ışıklarıyla beraber seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için araştırmalara başladı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Aralık 2024 Salı Reyting birincisi…

        • 2

          3 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          3 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.

        • 3

          3 ARALIK 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          3 ARALIK 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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