Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 3 Aralık Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Aşk Evlilik Boşanma, MasterChef Türkiye, Hep Yek 5: Sil Baştan, Bizim Aile yapımları ekranlara geldi. Günün ilk ışıklarıyla beraber seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için araştırmalara başladı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Aralık 2024 Salı Reyting birincisi…