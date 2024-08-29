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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 28 Ağustos 2024: AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım zirvede? İşte reyting birincisi!

        Dünün reyting sonuçları 28 Ağustos 2024: AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile zirvedeki yapım hangisi?

        Dünün reyting sonuçları ile 28 Ağustos Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Shrek 2, Neşeli Günler, Alan, Ölümüne Aşk, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. TRT 1'de ise Avrupa Konferans Ligi Play Off Karşılaşması Başakşehir-St. Patrick's Athletic maı ekrana geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 28 Ağustos 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:27 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:09
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 28 Ağustos Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 28 Ağustos 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          28 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          28 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Now Ana Haber NOW

          3 Neşeli Günler (T.S) STAR TV

          4 İstanbul Başakşehir-St. Patrick's UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması TRT 1

          5 MasterChef Türkiye Özet TV8

          6 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV

          7 Alan ATV

          8 Ölümüne Aşk (T.S) NOW

          9 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          10 Alan Özel ATV

        • 4

          28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme SHOW TV

          3 Neşeli Günler (T.S) STAR TV

          4 Now Ana Haber NOW

          5 İstanbul Başakşehir-St. Patrick's UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması TRT 1

          6 Show Ana Haber SHOW TV

          7 Haber Önü SHOW TV

          8 MasterChef Türkiye Özet TV8

          9 Shrek 2 (Y.S) (TKR) KANAL D

          10 Shrek 2 (Y.S) KANAL D

        • 5
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