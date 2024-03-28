Televizyonlarda her gün birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. İzledikleri dizi, program ve ana haberlerin kaçıncı sırada olduğunu merak edenler için 27 Mart dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 27 Mart 2024 Çarşamba AB ve total reyting sıralaması...