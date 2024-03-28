Reytinglerde birincilik rekabeti! 28 Mart Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları
Dünün reyting sonuçları ile 27 Mart Çarşamba günü en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star yeni bölümleriyle yayınlandı. İşte, 27 Mart 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyonlarda her gün birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. İzledikleri dizi, program ve ana haberlerin kaçıncı sırada olduğunu merak edenler için 27 Mart dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 27 Mart 2024 Çarşamba AB ve total reyting sıralaması...
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27 MART 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 27 Mart Çarşamba gününe dair reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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27 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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