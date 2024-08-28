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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 27 Ağustos 2024 Salı: AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama nasıl?

        Dünün reyting sonuçları 27 Ağustos 2024: İşte AB ve Total reyting sonuçları birincisi olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları 27 Ağustos Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Password, Düğüm Salonu, Bergen, Tokatçı, Tolgshow Filtresi ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu Galatasaray-Young Boys maçı yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Peki, 27 Ağustos 2024 Salı reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 07:56 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:33
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        • 1

          Reyting sonuçları 27 Ağustos 2024 Salı listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Ağustos Salı akşamı Password, Düğüm Salonu, Bergen, Tokatçı, Tolgshow Filtresi ve MasterChef Türkiye ekranlara geldi. TRT 1’de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu Galatasaray-Young Boys maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          27 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          27 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          27 AĞUSTOS 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Galatasaray-Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 MasterChef Türkiye TV8

          3 Bergen (T.S) ATV

          4 Now Ana Haber NOW

          5 MasterChef Türkiye Özet TV8

          6 Tokatçı (T.S) SHOW TV

          7 Show Ana Haber SHOW TV

          8 Maç Özel TRT SPOR

          9 Maç Özel TRT 1

          10 Hareket Sekiz (T.S) NOW

        • 4

          27 AĞUSTOS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Galatasaray-Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 MasterChef Türkiye TV8

          3 Tokatçı (T.S) SHOW TV

          4 Now Ana Haber NOW

          5 Bergen (T.S) ATV

          6 Show Ana Haber SHOW TV

          7 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme SHOW TV

          8 Haber Önü SHOW TV

          9 Nereden Çıktı Bu Velet (T.S) SHOW TV

          10 MasterChef Türkiye Özet TV8

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