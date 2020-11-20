Dunlop’tan hafif ticari araçlara özel yeni kış lastiği

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek zorunlu kış lastiği uygulaması, tüm sürücüler için olduğu kadar, yol ve yolcu güvenliği açısından da hayati önem taşıyan kış lastiklerinin kullanımını şart koşuyor.
Yeni teknoloji ve ürünler ile kışın güvenli sürüş performansını her geçen yıl daha da yukarıya taşıyan, dünyanın ilk havalı lastik üreticisi unvanına sahip Dunlop, kullanıcılarına zorlu kış şartlarında dahi yüksek performans sunmak hedef ile hafif ticari araçlara özel olarak yeni geliştirmiş olduğu SP WINTER VAN01 desenini güvenlik ve konfora önem veren tüm ticari araç kullanıcılarının beğenisine sundu.
Dunlop’un son teknoloji hafif ticari kış lastiği SP WINTER VAN01, hafif ticari araçlar için yoğun karlı zeminlerde sürüş konforu ve üstün fren mesafesinin yanı sıra uzun ömürlü kullanım özelliğini de tek bir lastikte optimize ederek kullanıcısına yüksek performans sağlama hedefi ile üretildi. Gelişmiş Dunlop teknolojileri ile Türkiye’nin ağır kış şartlarına uyarlanan SP WINTER VAN01, hafif ticari araç kullanıcılarının tüm kış koşullarında maksimum düzeyde yola tutunma performansı beklentisinin yanı sıra dayanıklı ve uzun süreli kullanım beklentilerini de karşılamak için üretildi.
Son teknoloji ile yeni tasarlanan sırt deseninde kullanılan güçlendirilmiş V Profilli omuz yapısı sayesinde su tahliyesini artırarak yol yüzeyi ile kenetlenme ve birinci sınıf bir suda kızaklama direnci sağlıyor. Ayrıca daha yoğun olarak farklı açılarda dizilime sahip 3D Lameller ile ultra kısa fren mesafesi, daha iyi bir yol tutuşu ve karlı zeminlerde üstün çekiş performansıyla, kullanıcısına yüksek düzeyde güvenlik ve konfor sunuyor.
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