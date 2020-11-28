Dünkü korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Vaka ve ölü sayılarında artış devam ederken 27 Kasım vaka sayısı salgın sürecinin şimdiye kadar ki en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Öte yandan ölümlerde de en yüksek rakama geçtiğimiz gün ulaşıldı. İşte, 27 Kasım korona tablosunun detayları...

27 KASIM KORONA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.

''AĞIR HASTA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.'' dedi.

GÜNLÜK CAN KAYBI SAYISI EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTI

Bakan Koca'nın açıkladığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) rakamlarında günlük can kaybı sayısının en üst seviyeye ulaştığı dikkat çekti.

25 KASIM’DAN BU YANA VAKALAR

Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan bu yana günlük koronavirüs tablosunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklıyor. Buna göre vaka sayıları gün gün şöyle oldu:

25 Kasım 2020: 28.351

26 Kasım 2020: 29.132

27 Kasım 2020: 29.845