Dün kayboldu, derede ölü bulundu

DHA

Giresun'da, dün evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ferhat İpek (64) ölü bulundu.

Tirebolu ilçesine bağlı Işıklı köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ferhat İpek, dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Gece boyunca arayan yakınları, İpek'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

GÖRELE'DE VATANDAŞLAR BULDU

Jandarma ve AFAD ekipleri Ferhat İpek için arama çalışması başlattı. Ekipler, çevre köy ve ilçede yaptığı arama çalışmalarında İpek'in izine rastlanmadı. Bugün saat 15.00 sıralarında Görele ilçesinin Aralıkoz köyünde derede su içerisinde cansız beden görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Ferhat İpek'e ait olduğu belirlendi. İpek'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.