"Dün Gece Soho'da" İKSV Galaları'nda

Heyecanla beklenen filmleri İstanbul prömiyerlerinde sinemaseverlerle buluşturan İKSV Galaları, 9 Kasım'da, Edgar Wright’ın son filmi, ışıltılı olduğu kadar ürkütücü Dün Gece Soho'da ile geri dönüyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Edgar Wright’ın yönettiği psikolojik gerilim Last Night in Soho / Dün Gece Soho'da vizyona çıkışından önce, 9 Kasım Çarşamba akşamı City’s Nişantaşı-Cinewam ve Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.
Dünya prömiyerini Eylül 2021'de Venedik Film Festivali'nde yapan Dün Gece Soho’da 1960'ların müziğine, gece hayatına, moda dünyasına ve Londra'ya yazılmış nostaljik bir sinemasal mektup; tarzıyla da 1970'lerin İtalyan gerilim filmlerinden esinleniyor. Zaman yolculuğuyla gerilimi ustaca birleştiren film, moda tutkunu bir genç kızın, kendini bir anda 1960’larda bularak günümüzden, özendiği yaşam tarzına geçmesini ve bu durumun beklenmedik, ürkütücü sonuçlarını izliyor.
Cornetto Üçlemesi'nden Baby Driver'a mizah dozu yüksek aksiyon ve fantezi filmleriyle tanıdığımız Edgar Wright, en son 40. İstanbul Film Festivali'nin Haziran Gösterimlerinde The Sparks Brothers belgeseliyle karşımıza çıkmıştı.
Filmin ortak senaristi Krysty Wilson-Cairns, Penny Dreadful dizisiyle 1917 filminin senaryo yazarlarından. Başroldeki Thomasin Harcourt McKenzie İz Bırakma / Leave No Trace filminin başrolünü üstlenmişti; True History of the Kelly Gang ve Tavşan Jojo / Jojo Rabbit'te de rol aldı. The Queen's Gambit ile yıldızı parlayan, Anya Taylor-Joy'u The VVitch'ten ve Emma filmindeki harika performansıyla hatırlıyoruz. Matt Smith'i 11. Doctor Who olarak ve The Crown dizisinden tanıyoruz. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Terence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen de yer alıyor.
Dün Gece Soho’da biletleri, 5 Kasım Cuma 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, aynı gün 14.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr/tr üzerinden, Passo perakende noktalarından ve İKSV gişesinden alınabilir.
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