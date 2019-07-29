Dumlupınar Faciası'na 7 ödül

Dumlupınar denizaltısı, tatbikattan dönerken 1953'de Çanakkale'nin Nara Burnu açıklarında İsveç bandralı Naboland adlı şileple çarpışarak battı. 81 denizcinin şehit olduğu Dumlupınar Faciası, 'Ah Ataş Ver' adıyla kısa film haline getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından desteklenen, Gökhan Kaya'nın yönettiği 'Ah Bir Ataş Ver'de başrolleri Barış Akın, Eray Ertüren, Gökmen Göçbeyli, Metehan Kaya, Özgür Molla, Tamer Yılmaz ve Ulvi Kahyaoğlu paylaştı. Film, biri yurt dışından olmak üzere 7 ödül kazandı.

'AH BİR ATAŞ VER'İN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Norveç Ringerike Uluslararası Kısa Film Festivali - Büyük Jüri Ödülü

İzmir Artemis Film Festivali - En İyi Kısa Film

Uşak Kanatlı Denizatı Festivali - En İyi Sinematografi

Uşak Kanatlı Denizatı Festivali - En İyi Sanat Yönetmeni

Marmara Üniversitesi Kısa Kısa Film Festivali - En İyi Senaryo

Bingol Uluslararası Film Festivali - En İyi İkinci Kısa Film

Kızkalesi Film Festivali - Jüri Özel Ödülü