Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, doğal güzelliği ile bölgenin turistik mekanlarından biri olan Dumanlı Tabiat Parkı´nı herkesin görmesi gerektiğini tavsiye ederek, "Bahar ve yaz aylarında vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Kışın da ayrı bir güzelliğe sahip olan tabiat parkımızı görmek isteyen ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Karlar altındaki oksijen deposu çam ormanlarımız görülmeye değer" diye konuştu.