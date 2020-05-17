"Dumanlı papaz eriği" üreticisinin yüzünü güldürdü

Gediz Nehri'nin suladığı Turgutlu Ovası'nda, 13 bin dekar arazide yıllık ortalama 45 bin ton civarında üretilen erikte hasat sezonu sürüyor.Mübadele döneminde ilçeye göç edenlerin getirdiği tahmin edilen fidelerle yetiştirilen, koyu ve parlak yeşil rengi, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğu nedeniyle diğer türlerden farklılaşan dumanlı erikte, özellikle büyük şehirler ve tatil merkezlerinden gelen taleple üretim hızla artıyor.Üzüm üretimiyle geçinen ilçede, erik bahçeleri son yıllarda artarak 13 bin dekara ulaştı.İlçedeki kurumların "Turgutlu eriği" ismiyle coğrafi işaret tescili almak için çalışma başlattığı meyvenin kilogramı, toptan 4-6 lira arasında değişirken raf fiyatları 8-15 lira aralığında seyrediyor.Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede oldukça yaygın olarak yetiştirilen dumanlı eriğin, artık ilçenin temel tarım ürünlerinden biri haline geldiğini, Türk Patent ve Marka Kurumunun tescil vermesi halinde uluslararası alanda pazarlama için çalışacaklarını kaydetti.- "50 bin tondan fazla rekolte bekliyoruz"Bu yıl erikte verim, kalite ve fiyat anlamında güzel bir sezon yaşadıklarını dile getiren Şenol, "Bölgemizde yetişen erik, ağırlıklı olarak iç piyasada en başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerle Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Çeşme gibi tatil merkezlerinde tüketiliyor. Geçen yıl rekoltede 45 bin ton civarında kalmıştık, bu yıl 50 bin tonu geçmeyi bekliyoruz. Fiyat ve verim anlamında üreticinin yüzü gülüyor." dedi.Şenol, dumanlı papaz eriğinde sınırlı miktarda ihracat yaptıklarını da işaret ederek, Rusya ve bazı AB ülkelerine Turgutlu'dan erik göndermeye başladıklarını ifade etti.Üreticilerden Salim Çetin de erik sezonunda, fiyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmediği için memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Biz yine de virüse karşı tedbir alarak çalışıyoruz. Dumanlı papaz eriği, bölgemizin özel bir türüdür. Bize göre en iyi yeşil erik türüdür." şeklinde konuştu.
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