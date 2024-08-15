Dumanların çıktığı 15 milyonluk araç taksiye çarptı
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki yaklaşık 15 milyon liralık lüks otomobilden dumanlar çıkınca önünü göremeyen sürücü ticari taksiye çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken iki araçta da hasar oluştu.
- 1
Ümraniye'de TEM Otoyolu'nun Çamlıca mevkisinde lüks otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
- 2
Araçtan çıkan duman nedeniyle önünü görmekte zorlanan sürücü, Mustafa Koşan kontrolündeki ticari taksiye çarptı.
- 3
Kazada bir kişi hafif yaralanırken iki araçta da hasar oluştu.
-
- 4
Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- 5
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.