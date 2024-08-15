Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dumanların çıktığı 15 milyonluk araç taksiye çarptı | Son dakika haberleri

        Dumanların çıktığı 15 milyonluk araç taksiye çarptı

        İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki yaklaşık 15 milyon liralık lüks otomobilden dumanlar çıkınca önünü göremeyen sürücü ticari taksiye çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken iki araçta da hasar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ümraniye'de TEM Otoyolu'nun Çamlıca mevkisinde lüks otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

        • 2

          Araçtan çıkan duman nedeniyle önünü görmekte zorlanan sürücü, Mustafa Koşan kontrolündeki ticari taksiye çarptı.

        • 3

          Kazada bir kişi hafif yaralanırken iki araçta da hasar oluştu.

        • 4

          Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 5

          Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Doktor cinayetinin ardında Hindistan sokaklarda
        Doktor cinayetinin ardında Hindistan sokaklarda
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Habertürk Anasayfa