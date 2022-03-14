"Dumanı Üstünde Hala" yayında

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Indie-pop grubu "Sepya" ile tanınan, 2021'den bu yana kariyerine solo olarak devam eden Huner, yerli R&B sahnesini heyecanlandırmaya 4'üncü single'ı "Dumanı Üstünde Hâlâ" ile devam ediyor. "Dumanı Üstünde Hâlâ", size, ayrılığın ve yalnızlığın manifestosunu anlatıyor.



"Dumanı Üstünde Hâlâ"nın sözleri Huner ve Mert Demir'e ait şarkının bestesi ve aranjesi de yine Mert Demir'e ait.